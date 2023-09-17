بغداد تمول رواتب موظفي الإقليم لثلاثة أشهر.. ومسرور بارزاني: نجحنا في استحصال حقوق كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، بأن مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تمويل حكومة إقليم كوردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، وافق على تمويل إقليم كوردستان بمبلغ 700 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة".

بدوره قال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بالإرادة الصلبة لشعبنا، استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، والتوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لتأمين رواتب المواطنين".

وتوجه بارزاني بالشكر للمواطنين الكورد على "صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم"، وللزعيم الكوردي مسعود بارزاني على دعمه وإرشاداته، وكذلك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على دوره في دعم وإنجاح عملية التفاوض مع الحكومة الاتحادية.

كما أثنى بارزاني على القوى السياسية في العراق الاتحادي على دعمها، والقوى السياسية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب الاتحادي على دعمهما وتوحدهما وتضامنهما، من أجل ضمان حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.

وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.

ويعد ملف نفط إقليم كوردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كوردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو اللجنة المالية النيابية خليل الدوسكي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أبلغت وزيرة المالية الاتحادية ووزير المالية في إقليم كوردستان بشأن استضافتهم في مقر اللجنة لمناقشة مستحقات الإقليم".

وأضاف "اللجنة ستستضيف الوزيرين خلال اليومين المقبلين للتباحث بشأن مستحقات ورواتب موظفي إقليم كوردستان والإيرادات المالية النفطية وغير النفطية في كوردستان".