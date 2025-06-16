بغداد تمنح طلبة كوردستان 100 مقعد "ماجستير ودكتوراه" في جامعات الوسط والجنوب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن توفر 100 مقعد للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2025-2026 تقدمها مجاناً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية في جامعات وسط وجنوب العراق لطلبة الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في تعميمٍ موجهٍ إلى جميع وزارات ودوائر ومؤسسات وجامعات إقليم كوردستان، صدر اليوم 16 حزيران/ يونيو الجاري، بتوقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آرام محمد قادر، تُعلن الوزارة عن استمرار عملية التقديم حتى نهاية الدوام الرسمي 26 حزيران/ يونيو الجاري.

وأضاف أنه للمزيد من المعلومات حول شروط التقديم لدراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات العراقية، على الراغبين من الخرجين غير المتعينين والموظفين على الملاك الدائم لدوائر ومؤسسات حكومة الاقليم للاطلاع على شروط التقديم زيارة الرابط الاتي: (https://adm.rdd.edu.iq/media/admissions.pdf).

وأشار البيان إلى أنه وفقاً لكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، سيتم إعفاء المتقدمين من إقليم كوردستان من الامتحان الوطني (كفاءة اللغة الإنكليزية، كفاءات اللغة العربية، كفاءات الحاسوب)، فقط المشاركة في اختبار الكفاءة العلمية، وعند اجتياز الامتحان، سيتنافس المتقدمون فيما بينهم على المقاعد المخصصة لهم.

وبخصوص إصدار المؤسسات خطابات عدم ممانعة مباشرة للموظفين الراغبين في التقديم (للدراسات العليا/الماجستير والدكتوراه) في الجامعات المدرجة في الجدول، يجب توفر عدد من الشروط منها على الراغبين بالتقديم حاصل على جميع شروط الاجازة الدراسية والتقديم وأن يتعهد لدى الإدارة القانونية بالمؤسسة بعدم طلب النقل أو الضيافة إلى جامعات الاقليم.

وللاطلاع على التعميم يرجى الضغط على الرابط ادناه:

https://drive.google.com/.../14swK2hIHHdRsf0uv0nR.../view…