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بغداد تقلص حصة السليمانية من القمح وتتسبب بزيادة أسعار الدقيق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-12T16:11:11+0000
بغداد تقلص حصة السليمانية من القمح وتتسبب بزيادة أسعار الدقيق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن الحكومة الاتحادية قلصت وإلى مستوى كبير حصة محافظة السليمانية من القمح بالتزامن مع تأجيل إرسالها.

وقالت الوزارة في بيان، مجلس محافظة السليمانية زار اليوم السبت 12 من شهر آذار/مارس 2022 برفقة مديرية تصنيع الحبوب، ومديرية الرقابة التجارية قاموا بزيارة عدة مطاحن في مدينة السليمانية، مبينة أن الغرض من الزيارة هو التحقق كميات حصة الدقيق المجهز للمواطنين، وجودته، وإذا ما كان مناسبا للاستهلاك البشري.

وأضاف البيان أن الحكومة الاتحادية قد خفضّت بمستوى كبير الحصة الشهرية من القمح المجهز لمحافظة السليمانية ضمن مفردات البطاقة التموينية، وقامت بتأجيل ارساله ايضا، موضحا أن حصة المحافظة من القمح انخفضت من مجموع 23 الف طن، إلى خمسة ملايين طن فقط في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2022 ، وكان هذا الأمر عاملا في انخفاض مادة الدقيق وارتفاع أسعارها في المحافظة.

وحسبما ذكر البيان فإن وزارة التجارة في الإقليم قررت توجيه كتاب رسمي إلى وزارة التجارة العراقية للإسراع في إرسال حصص الدقيق لشهر كانون الثاني الماضي، والعمل مع الجهات المعنية لمساعدة الأفران والمخابز لضمان عدم ارتفاع أسعار الخبز و"الصمون".

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