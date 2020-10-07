بغداد تطلع على عمل القضاء في محاكم كوردستان

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، يوم الاربعاء، مجلس قضاء إقليم كوردستان ومحكمة استئناف اربيل، وبحث تعزيز التعاون القضائي.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان زار، اليوم، مقر مجلس قضاء ومحكمة تمييز اقليم كوردستان، والتقى برئيس واعضاء مجلس القضاء ومحكمة تمييز الاقليم"، مبيناً أنه "زار أيضاً رئاسة محكمة استئناف اربيل والتقى القضاة واعضاء الادعاء".

وبحسب البيان فقد اطلع زيدان على "سير عمل القضاء في محاكم الاقليم وتبادل وجهات النظر مع القضاة واعضاء الادعاء العام لتطوير العمل القضائي والتعاون بين القضاء الاتحادي وقضاء الاقليم".

وأشار البيان إلى أن "كلاً من رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ومدير عام الحراسات القضائية رحيم عبد حسن ومدير عام شؤون القضاة لبنى محب الجليلي ومدير عام الشؤون المالية والادارية منى عبد الحسين عبد الكاظم و مدير معهد التطوير القضائي سنان غانم، قد رافقوا رئيس مجلس القضاء الاعلى خلال الزيارة".



