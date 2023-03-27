بغداد تشتري محصول القمح من فلاحي الإقليم بـ850 الف دينار للطن الواحد

شفق نيوز / أعلنت وزارة التجارة في إقليم كوردستان العراق، اليوم الاثنين، إن الحكومة العراقية قررت شراء القمح بالكامل من المزارعين بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، فيما توقعت أن يغطي القمح المنتج هذا العام حاجة السوق العراقية.

وقال مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية قررت شراء جميع إنتاج القمح للمزارعين هذا العام"، مبينا أن "وزارة التجارة العراقية قررت كذلك بدء موسم حصاد القمح مطلع الشهر المقبل، وسيتم احتساب سعر كل طن من القمح 850 ألف دينار".

وأضاف نوزاد، أن "بسبب هطول الأمطار الغزيرة هذا العام، فمن المتوقع أن يلبي إنتاج القمح الاحتياجات المحلية للعراق الذي يحتاج إلى 5 ملايين طن من القمح سنويا...

وبيّن انه في العام الماضي تم زراعة مليونين و 599 ألف دونم من الأراضي الزراعية في إقليم كوردستان بالقمح وبلغ إنتاج القمح أكثر من 400 ألف طن.