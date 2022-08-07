بغداد تزف بشرى طال انتظارها إلى السليمانية (وثائق)

شفق نيوز / أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، بريار رشيد، يوم الأحد، موافقة وزير النفط الاتحادي، إحسان عبد الجبار، على زيادة حصة المحافظة من البنزين.

وقال رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "في 12/4/2022 تمت زيارة وكيل وزير النفط لشؤون توزيع المحروقات، حميد الزوبعي، بهدف زيادة حصة البنزين في محافظة السليمانية، وأبلغ الأخير، بتاريخ 12/5/2022، بموافقته على زيادة مقدارها 180 ألف لتر لحصة المحافظة من البنزين بشكل رسمي".

وأضاف أن "بعد الضغط لأجل تنفيذ هذا الطلب، لأكثر من ثلاثة أشهر، وافق وزير النفط، على زيادة الحصة"، مردفاً بالقول: "بحسب وزارة النفط، ستصل إجمالي كمية البنزين المرسل من بغداد إلى السليمانية، 540 ألف لتر، وإن الكمية الإجمالية من البنزين ستصل قريباً إلى السليمانية".

وأعرب رشيد، عن أمله أن "تكون هذه الزيادة سبباً في خفض سعر البنزين التجاري في السليمانية، لتخفيف العبء على المواطنين"، مختتماً حديثه بتقديم الشكر إلى "وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، حكيم سلاري، والسيد آزاد رئيس مجلس محافظة السليمانية، على مساعدتهم الجيدة في تنفيذ هذا الطلب".

يشار إلى أن حصة السليمانية من البنزين كانت تبلغ 360 ألف لتر فقط، وبعد موافقة وزارة النفط الاتحادية على زيادة الكمية بـ180 ألف لتر، سيبلغ إجمالي الحصة 540 ألف لتر يومياً، وفقاً للوثائق التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز.