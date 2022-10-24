بغداد ترفع سعر النفط الابيض على مواطني اقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، عن معلومات مهمة حول النفط الابيض الذي سترسله بغداد إلى إقليم كوردستان.

وقال مقرر الكتلة كاروان يارويس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط الاتحادية أبلغت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد بأنها ستبيع النفط الابيض للاقليم بسعر 750 ديناراً للتر الواحد أي أن سعر البرميل (سعة 200 لتر) سيتجاوز 150 الف دينار".

وبين ان "هذا الثمن تجاري ويشكل عبئاً على مواطني اقليم كوردستان وسنبذل قصارى جهدنا في البرلمان العراقي من أجل بيع النفط الابيض لمواطني الاقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية وبنفس الطريقة".

وبدأت حكومة إقليم كوردستان بتوزيع النفط الابيض على المواطنين بسعر 103 الاف دينار للبرميل الواحد استعداداً لفصل الشتاء.