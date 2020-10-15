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بغداد ترفع حصة اقليم كوردستان من النفط الابيض الى 150 مليون لتر

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-15T07:21:51+0000
بغداد ترفع حصة اقليم كوردستان من النفط الابيض الى 150 مليون لتر

شفق نيوز/ قررت الحكومة الاتحادية رفع حصة اقليم كوردستان من النفط الابيض من 50 مليون لتر الى 150 مليونا بحسب ما أعلنه محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الخميس.

واجتمع مؤخرا محافظو اربيل والسليمانية ودهوك مع وزير التخطيط، و وزير الهجرة والمهجرين الاتحاديين وصدر هذا القرار عنهما.

وقال ابو بكر في بيان اليوم، انه بعد مطالبة محافظة السليمانية وحكومة اقليم كوردستان بزيادة نسبة حصة الاقليم من النفط الابيض قررت الحكومة الاتحادية و وزير النفط زيادة الحصة من 50 مليون لتر الى 150 مليون لتر على ان توزع بثلاث حصص.


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