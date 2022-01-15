بغداد ترسل 200 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب الموظفين

شفق نيوز/ صرّح رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى يوم السبت بأن مبلغ 200 مليار دينار المخصص من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع الخاص سيصل خلال الأسبوع الجاري.

وقال عيسى في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن إجراءات إرسال 200 مليار دينار وهي مرتبات شهر كانون الأول من العام الماضي قد اكتملت، وسيصل هذا المبلغ خلال الأسبوع الجاري.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت يوم الأربعاء عن مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي على إرسال 200 مليار دينار لتمويل المرتبات.