بغداد ترسل 20 مليار دينار لإقليم كوردستان مستحقات المزارعين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، يوم السبت، أن الحكومة الاتحادية ارسلت مستحقات المزارعين عن تسويق محصول القمح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدفعة الثانية من صكوك أموال محصول القمح قد وصلت إلى إقليم كوردستان، وسيتم توزيعها على المزارعين بعد عطلة عيد الأضحى.

وأوضح البيان، أن إجمالي المبالغ الواردة قد بلغت 20 مليار دينار، 10 مليارات دينار منها لمحافظة السليمانية، وستة مليارات دينار لمحافظة أربيل، وأربعة مليارات دينار لمحافظة دهوك.

وبدأت عملية تسويق محصول القمح من المزارعين في إقليم كوردستان يوم السادس من شهر حزيران/يونيو الجاري وستستمر لمدة 40 يوماً.