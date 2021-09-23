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بغداد ترسل 2.5 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-23T14:09:45+0000
بغداد ترسل 2.5 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة  للتجارة في وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن قرب موعد وصول الجزء الرابع من المستحقات المالية الخاصة بالفلاحين للعام الحالي 2021 الى الاقليم.

وقال المدير العام للتجارة نوزاد الشيخ كامل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المديرية تلقت اشعارا يفيد بان القسم الرابع من المستحقات المالية لفلاحي الاقليم سيصل الاقليم ويتضمن حصص فلاحي ثلاث من محافظات الاقليم.

ووفقا للمعلومات فان المبالغ التي ستصل لفلاحي الاقليم عبارة عن مليارين و550 مليون دينار وتتوزع كالاتي: السليمانية / مليار واربعمائة مليون دينار، اربيل/ تسعمائة وخمسين مليون دينار، دهوك/ مائة وخمسون مليون دينار.

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