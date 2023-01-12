بغداد ترسل كميات كبيرة من النفط الابيض إلى أربيل بسعر مخفض

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أعن موافقة بغداد على إرسال ملايين اللترات من النفط الابيض بسعر مخفض الى الاقليم، مشيرة الى وصول اول وجبة منها الى اربيل.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الى بغداد امس الاربعاء، التي ناقش خلالها العديد من الملفات العالقة بين الجانبين، تضمنت موافقة بغداد على توفير النفط الابيض لمواطني الاقليم.

واشار البيان الى ان المباحثات اسفرت عن الموافقة على ان تقوم بغداد بارسال 50 مليون لتر من النفط الابيض الذي كان مسعرا سابقا ب 750 دينارا للتر الواحد، مستدركا إن رئيس حكومة الاقليم طالب ان يتم تخفيض هذا السعر ليتمكن المواطنون من الحصول عليه.

وأشار البيان الى انه بناء على ذلك الطلب تمت الموافقة على ان يكون سعر اللتر 500 دينار فقط، لافتا الى ان الوجبة الأولى وصلت الى اربيل.

واوضح البيان ان هذه الكمية من النفط الابيض سيتم توزيعها على محافظات الاقليم واداراتها المستقلة بالسعر المحدد.