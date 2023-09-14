بغداد ترسل أكثر من 100 مليار دينار لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مدير عام التجارة في وزارة التجارة في حكومة إقليم كوردستان نوزاد كامل، اليوم الخميس ، إن الحكومة العراقية اودعت مبلغ 107 مليارات دينار مستحقات مالية للمزارعين عن تسويق القمح للعام 2023 في الحساب التجاري للإقليم.

وقال كامل في بيان اليوم إنه تم إيداع مبلغ آخر في حساب وزارة التجارة، يتعلق بالمستحقات المالية للمزارعين للعام 2023 ستوزع على النحو الآتي: 50 مليار دينار للسليمانية، و 32 مليار دينار لأربيل، و 25 مليار دينار لدهوك.

وأضاف أنه بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية سيتم التوزيع حسب موعد تسليم القمح للصوامع.