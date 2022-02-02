بغداد ترسل أكثر من خمسة مليارات دينار مستحقات مالية لمزارعي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسلمها من الحكومة الاتحادية أكثر من خمسة مليارات دينار وهي جزء من المستحقات المالية للمزارعين الكورد عن تسويق محصولي القمح والشعير.

وقال مدير عام التجارة آزاد كامل في بيان اليوم، إنه في إطار جهود الوزارة للحصول على المستحقات المالية للمزارعين للعام 2021 تقرر أن ترسل بغداد الوجبة التاسعة من تلك المستحقات إلى الإقليم بعد إستكمال الإجراءات الإدارية، مبينا أن المديرية بدورها ستوزع تلك المبالغ على المزارعين.

ونوه إلى أن بغداد خصصت مبلغ ثلاثة مليارات دينار و240 مليون دينار للسليمانية، ومليارين و70 مليونا لأربيل، 313 مليونا الى دهوك.

ووفقا للمسؤول الحكومي فإنه لا يزال هناك 36 مليارا، و101 مليون، و607 آلاف دينار عراقي من مستحقات مزارعي الإقليم لدى وزارة التجارة العراقية.