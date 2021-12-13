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بغداد تتنصل عن وعودها وتوقف إرسال البنزين للسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-13T07:11:00+0000
بغداد تتنصل عن وعودها وتوقف إرسال البنزين للسليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية توزيع المشتقات النفطية في السليمانية اليوم الاثنين، عن توقف إرسال حصة السليمانية من مادة البنزين التي وعدت بغداد بإرسالها لمحافظات الاقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛إن "وزارة النفط الاتحادية لم ترسل منذ اسبوع حصة محافظة السليمانية من البنزين ما دفعنا الى عدم توزيع مادة البنزين في محطات بيع الوقود الحكومية".

واضافت ان "الجهود مستمرة للحصول على حصة خاصة لمحافظة السليمانية وحلبجة حتى نستطيع بيع البنزين بـ٦٩٠ دينار للتر الواحد".

واشار البيان؛ إلى أنه "خلال الأيام المقبلة ستصلنا 10 شاحنات من البنزين لمحافظة السليمانية 4 شاحنات لمحافظة حلبجة".

وبين المديرية في بيانها؛ أن "مشكلة الغاز السائل وعلى رغم من قلته في معامل بيع الغاز إلا أن الأسعار لم ترتفع على المواطن وستبقى على نفس الأسعار كما أن توزيع حصة النفط الابيض ستبدأ اعتبارا من اليوم على العوائل ووفقا للجدول المعد".

وتشهد مدن إقليم كوردستان من أزمة في وقود البنزين منذ شهر تشرين الأول الماضي. وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد كانت قد قررت مضاعفة الكميات المرسلة من البنزين إلى الإقليم، بمعدل مليون و80 ألف ليتر يومياً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وهو ما يسهم بتخفيف حدة الأزمة.

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