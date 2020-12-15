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بغداد تتعهد بإرسال مستحقات مالية عن ثلاثة اعوام الى اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T11:33:32+0000
بغداد تتعهد بإرسال مستحقات مالية عن ثلاثة اعوام الى اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة الزارعة في برلمان اقليم كوردستان عبد الستار مجيد يوم الثلاثاء ان وزارة التجارة العراقية تعهدت بإرسال المستحقات المالية الى فلاحي الاقليم عن تسويقها للحنطة لمدة ثلاثة اعوام.

وقال مجيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب زيارة اجراها مع وفد الى بغداد، انه لمتابعة المستحقات المالية للفلاحين عن تسويق الحنطة للاعوام 2014 و2015 و2016 عقدنا اجتماعا مع رئيس الجمهورية، و وزيري الزراعة والتجارة، و رئيس مجلس النواب، ونائبه.

واردف انه "توصلنا الى اتفاق مع وزير التجارة على انه من الضرورة ارسال مستحقات الفلاحين، وقد تعهد الاخير بارسال نصف المبالغ وما يتبقى منها سيتم دفعها بطريقة الاقساط خلال مدة اقصى 3 اشهر".

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