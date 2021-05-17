بغداد تتخذ قراراً لصالح الفلاحين الكورد في المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز/ أفادت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بصدور قرار من بغداد يتضمن إيقاف توزيع وتجديد عقود الاراضي الزراعية ضمن حدود محافظة كركوك وفي محيطها.

وأفاد بيان صادر عن مكتب خالد شواني وزير الاقليم لشؤون المباحثات مع بغداد ورد لوكالة شفق نيوز، "بإرسال كتاب بتاريخ 3/ 2/ 2021 الى وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية بشأن مشكلة الاراضي الزراعية في حدود محافظة كركوك ومحيطها وتجديد العقود الزراعية الذي يعد مخالفا للمادة 140 من الدستور العراقي، وكذلك ان تلك الاراضي الزراعية وفقا لقراري مجلس الوزراء العراقي المرقم 29 لسنة 2012 وقرار الرئاسة نفسها لسنة 2007 الخاص بالغاء عقود جميع الاراضي الزراعية في المنطقة بهدف تغيير هوية وديموغرافية كركوك".

واضاف البيان انه "بالمقابل اجابت وزارة الزراعة الاتحادية بالكتاب رقم 1020 في 4 / 5 /2021 على كتاب الاقليم وابلغته بانه تم تعليق توزيع وتجديد العقود الخاصة بالاراضي"، مبينا انه "بذلك فان قرارات المادة 140 الخاصة بالاراضي الزراعية في كركوك ستفعل وسيتم ايجاد حل جذري من قبل لجنة عليا تكون ضمن اطار المادة 140 من الدستور".

واضاف البيان انه "هذا كله يأتي نتيجة لاستمرار الحوارات وتبادل الاراء والاجتماعات المستمرة لوزير الاقليم لشؤون الحوار مع الاطراف المعنية بشأن فك العقد وتهيئة الارضية الملائمة لايجاد حل موضوعي للمشكلات المعلقة الخاصة بكركوك وماحولها وبضمنها مشكلة الاراضي الزراعية والموضوعات المرتبطة الاخرى وفقا للمادة 140 من الدستور".