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في عيدهم.. الزعيم بارزاني يشدد على دعم الايزيديين بجميع مطالبهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-06T14:25:53+0000
في عيدهم.. الزعيم بارزاني يشدد على دعم الايزيديين بجميع مطالبهم

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاربعاء، عن تهانيه للايزيديين في العراق والعالم بمناسبة حلول عيد (جمايى) الايزيدي، مؤكداً دعمه ومساندته لجميع مطالبهم.

وجاء في رسالة لبارزاني، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "بحلول عيد (جمايى) الخاص بالايزيديين يتقدم بالتهنئة لامير الايزيديين وبابا الشيخ والمجلس الروحاني للديانة الايزيدية وجميع الايزيديات والايزيديين في كوردستان والعالم".

وقال بارزاني في رسالته، إن "الايزيديين في السنوات الماضية وبسبب الظلم والجرائم التي اقترفها الارهابيون واعداء الشعب الكوردستاني تعرضنا للآلام والمعاناة الكبيرة"، مضيفاً أنه "يجدد التأكيد بأنه يساند ويدعم الايزيديين بكل الامكانيات مطالب الاخوات والاخوة الايزيديين".

وشدد بارزاني ضرورة "القضاء على جميع العوائق والاسباب التي تمنع اعادة تطبيع حياة الايزيديين وخصوصاً في منطقة سنجار، ويتوجب مداواة جراحهم ويعبروا بشكل حر عن قرارهم بشأن مصيرهم".

وأضاف بارزاني أنه "بهذه المناسبة يشدد على ضرورة تقوية ثقافة التعايش في كوردستان، متمنياً للايزيديين لأن يقضوا اعيادهم ومناسباتهم في ظل الامان والسعادة".

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