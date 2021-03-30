بعيداً عن وسائل الإعلام.. إقليم كوردستان يجهز حزمة إجراءات وقائية جديدة

شفق نيوز/ عقدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء إجتماعاً لتقييم الموقف الصحي في الإقليم بعد عودة ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة صحة الإقليم آسو حويزي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة ستقيم الوضع الوبائي، مردفا بالقول إن وزارة الصحة ستقدم تقريرها بهذا الشأن.

ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل فإن اللجنة عقدت الإجتماع هذه المرة بعيدا عن حضور وسائل الإعلام خشية تفشي الفيروس بين ممثلي تلك الوسائل وعدم تمكن وزارة الصحة في الإقليم من إخضاع جميعهم للفحص الطبي.