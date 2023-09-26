بعيدا عن الاتحاد الوطني.. شيخ جنكي يقاطع مؤتمر الحزب ويدخل انتخابات كوردستان بقائمة منفصلة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس المشترك المبعد عن الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور الشيخ جنكي، اليوم الثلاثاء، مقاطعة المؤتمر الخامس للحزب وطرح قائمة منفصلة عنه للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان المقبلة، محملا الرئيس المشترك الاخر للاتحاد بافل طالباني مسؤولية خطوته هذه.

وقال الشيخ جنكي في خطاب فيديوي تابعته وكالة شفق نيوز، انه سيشكل قائمة خاصة للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان المقبلة، مشددا على انه سيكون من الآن فصاعدا صاحب قراره الخاص ويستمر في عمله السياسي الخاص.

وأضاف الشيخ جنكي ان مسؤولية عمله خارج الاتحاد بعد المؤتمر الخامس تقع على عاتق الذين يلوذون منذ عامين بالسكوت والعمل في الظل بدلا من اعادة تنظيم البيت الداخلي للاتحاد الوطني والعمل المشترك.

واكد الشيخ جنكي على أنه كخطوة اولى سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإعلان قائمة مقبولة من الشعب تتكون من جبهة واسعة للتحرر الوطني بمشاركة جميع الأصوات الشجاعة والمعترضة الشعب الكوردي من داخل وخارج الاتحاد الوطني للعمل من أجل الخلاص من الوضع المتردي والازمات العميقة التي تخنق المواطنين، حسب تعبيره.

واردف الشيخ جنكي قائلا انه كان يتوقع بعد انقلاب الثامن من تموز ان يراجع الانقلابيون أنفسهم ويصححوا خطأهم الكبير ولا يتسببوا بالمزيد من التمزق للحزب الذي ولد بدماء 20 الف شهيد ونضال وكفاح عشرات الاف البيشمركة الابطال والمناضلين، مستدركا انه للأسف يظهر أنهم لم يتعلموا الدرس من اخطائهم الماضية وقرروا الاستمرار في ارتكاب الأخطاء.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم غد الاربعاء 27 أيلول الجاري مؤتمره الخامس في قاعة تلاري هونر في مدينة السليمانية بمشاركة 600 عضو.

وحسم القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الملا بختيار، أمس الاثنين، موقفه من المؤتمر الخامس للحزب بإعلان مقاطعته، محملاً رئيس الحزب بافل طالباني، مسؤولية غياب بعض القياديين عن المؤتمر.

وكتب الملا بختيار، وهو عضو المجلس الأعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحدثت مع بافل طالباني لمدة ساعة و35 دقيقة، بشأن صلاحيات المجلس"، مستدركاً: "لم نتوصل إلى الاتفاق بهذا الخصوص".

وأضاف أن "مسؤولية عدم مشاركته وأعضاء المجلس الأعلى لمصالح الحزب، في المؤتمر الخامس للحزب، تقع على عاتق (الرفيق بافل طالباني)".