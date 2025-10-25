بعنوان "التصحر".. دهوك تستعد لمهرجانها السينمائي الدولي بأكثر من 100  فيلم

شفق نيوز- دهوك

أعلن مسؤول الإعلام في مهرجان دهوك السينمائي الدولي، يوم السبت، استكمال جميع الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية عشرة من المهرجان.

وقال حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "شعار هذا العام يتمحور حول قضية التصحر نظراً لأهميتها على الصعيدين العالمي والمحلي"، مشيراً إلى أن "العراق يعاني من تراجع معدلات الأمطار وتفاقم الجفاف، وهو ما دفع إدارة المهرجان إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال مجموعة من الأفلام والندوات التي ستتناول أبعادها البيئية والاجتماعية".

وأضاف أن "لجنة اختيار الأفلام أنهت أعمالها واختارت أكثر من 100 فيلم متنوع من أصل نحو 700 فيلم تقدم بها مخرجون من مختلف أنحاء العالم، لتتنافس على جوائز المهرجان لهذا العام".

وأشار عارف، إلى أن "السينما الإسبانية ستكون ضيف شرف الدورة الحالية نظراً لمكانتها المرموقة بين أبرز مدارس السينما العالمية، حيث سيتم عرض مجموعة من الأفلام الإسبانية المتميزة إلى جانب حضور عدد من المخرجين الإسبان ضمن فعاليات المهرجان".

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان في 9 من شهر تشرين الثاني/ ديسمبر المقبل وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه.