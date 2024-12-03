بعملية نوعية.. أمن السليمانية يعتقل اثنين من "الدواعش"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية عمليات الآسايش في السليمانية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم داعش في منطقة باني مقان، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جرت ليلة أمس حيث تمكنت قوات الآسايش من القبض على المدعوين (م. أ. ح) و(ع. أ. ح)، المطلوبين بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وهما من المطلوبين لجهاز الأمن الوطني العراقي.

وبينت أن الإرهابيين كانا قد شاركا سابقاً في عدة عمليات إرهابية ضمن صفوف تنظيم داعش، وعملا على تنفيذ هجمات مسلحة قبل أن يحاولا الهروب إلى منطقة باني مقان، لكن جهود المديرية وعمليات التنسيق الدقيقة نجحت في الإيقاع بهما وإحالتهما إلى العدالة.

يأتي الإعلان عن هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة فلول تنظيم داعش في العراق، لا سيما مع تزايد محاولات العناصر الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها في بعض المناطق الحدودية.

وتعكس هذه العمليات حرص السلطات العراقية على الحفاظ على أمن البلاد ومنع أي تهديدات إرهابية محتملة.