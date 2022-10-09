بعملية نوعية .. تركيا تصفي قياديا في حزب العمال بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، يوم الأحد، أن إستخبارات بلادها تمكنت من تصفية مسؤول اللجنة الصحية في حزب العمال الكوردستاني "كيندال بيرسوس" في عملية نوعية في إقليم كوردستان العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن "بيرسوس" الذي يحمل اسما حركيا وهو "أوككيش ديفري" انخرط بصفوف الحزب إبان دراسته للعلوم الصحية بالجامعة.

وأضافت المصادر أن ديفري ترك الدراسة بالجامعة في 2010 وأنضم إلى صفوف الحزب، و انتقل إلى معقل "بي كي كي" في جبال قنديل، ونفذ أنشطة للحزب في مناطق زاب، ومتينا، وهاكورك بإقليم كوردستان العراق.

وفي 2021 عينه الحزب مسؤولاً عن ما يسمى للجنة الصحية في منطقة غارا.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات التركية تعقبت ديفري وقامت بتصفيته في عملية نوعية مع حارسه في منطقة غارا في الإقليم.