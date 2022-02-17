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بعملية نوعية .. الأمن في إقليم كوردستان يحرر تاجراً روسياً بعد اختطافه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-17T08:55:14+0000
بعملية نوعية .. الأمن في إقليم كوردستان يحرر تاجراً روسياً بعد اختطافه

شفق نيوز/ تمكنت قوة مشتركة من الأمن (الآسايش) ومؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، من تحرير تاجر روسي اختطفته مجموعة اصطحبته من العاصمة العراقية بغداد إلى مدينة أربيل عاصمة الإقليم، وفقا لتقرير نشرته قناة "كوردستان 24" الفضائية اليوم الخميس.

وذكرت القناة المقربة من حكومة الإقليم، أن التاجر الروسي قدم مع مجموعة من الأشخاص من العاصمة بغداد إلى مدينة أربيل لغرض أعمال التجارة لكنّ تلك المجموعة قامت باختطافه، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وبعد مرور بضعة أيام على اختطاف التاجر اتصل أفراد العصابة بأسرته، وطلبوا فدية مقدارها 200 الف دولار أمريكي مقابل اطلاق سراحه، طبقا للتقرير.

وأبلغت أُسرة التاجر الحكومة في موسكو والتي تواصلت بدورها مع وزارة داخلية الإقليم عبر القنصل العام لروسيا في اربيل.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم مديرية الآسايش في اربيل صباح خضر، قوله إنه بطلب من الحكومة الروسية، ووزارة داخلية الاقليم تم تشكيل قوة مشتركة من الاسايش ومكافحة الإرهاب، و التي بدورها تمكنت من تحرير التاجر الروسي وإلقاء القبض على أفراد المجموعة بعد مرور 48 ساعة من عملية الاختطاف.

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