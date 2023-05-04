بعملية أمنية .. الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادياً عمالياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تمكن جهاز الاستخبارات التركي من "تحييد" القيادي في حزب العمال الكوردستاني، أحمد غوموش، إثر عملية أمنية في إقليم كوردستان العراق، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة التركية الرسمية عن مصادر أمنية من بلادها القول، إن غوموش كان مسؤولا عن أنشطة "التدريب" في للحزب بسوريا، وجرى تحييده في منطقة "كارا" بإقليم كوردستان.

وأضافت أن غوموش، واسمه الحركي "جودي إنغيزك"، تلقى تدريبات على عمليات الاغتيال في اليونان، كما عمل لفترة وجيزة ضمن صفوف حماية الزعيم في حزب العمال "مراد قره يلان".