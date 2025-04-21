بعملية مشتركة ضد "داعش".. اعتقال "إرهابيين" في حدود إدارة كرميان

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عدد من "الإرهابيين" بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي في حدود إدارو كرميان.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بإشراف مباشر منه وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، نفذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن اعتقال عدد من الإرهابيين ضمن حدود إدارة كرميان.

وأضاف أن المعتقلين ينتمون سابقاً إلى "ديوان الجند" التابع لتنظيم "داعش"، وشاركوا في عدة معارك ضد القوات الأمنية في إقليم كوردستان والعراق، لاسيما في مناطق ديالى، حمرين، والعظيم.

وأكد أن المعتقلين صدرت بحقهم مذكرات قبض وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفقاً للإجراءات القانونية.

وأشار الجهاز إلى أن هذه العملية تؤكد استمرار التعاون الأمني بين القوات المحلية والدولية في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية، لضمان الأمن والاستقرار في مناطق كرميان والمناطق الحدودية الأخرى، وقطع الطريق أمام أي محاولات لإعادة نشاط داعشفيالمنطقة.