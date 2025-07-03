بعملية مشتركة.. اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات شمالي العراق

شفق نيوز - كوردستان

تمكنت القوات الأمنية، بالتنسيق بين الأجهزة الاتحادية وإقليم كوردستان، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من كبار تجار المخدرات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم مؤسسة آسايش إقليم كوردستان، العقيد سلام عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات الاتحادية، تمكنا من إلقاء القبض على تاجرين بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالتعاون مع قوات الأمن الاتحادية".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن مصادرة 62 كيلوغراماً من المواد المخدرة، كانت موزعة بين الكريستال والماريجوانا"، مشيراً إلى أن "العملية نُفذت شمالي العراق، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية عن الموقع أو هوية المتهمين".

وفي السياق ذاته، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات الاتحادية، في بيان رسمي، أن العملية جرت ضمن جهد استخباري مشترك بين مديرية شؤون مخدرات الكرخ ومديرية مكافحة مخدرات السليمانية، حيث تم ضبط 41 كيلوغراماً من مادة الكريستال و21 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا بحوزة المتهمين.

وبينت أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المشتركة الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات والاتجار بها، لاسيما في المناطق الشمالية التي تشهد تنسيقاً متزايداً بين الأجهزة الأمنية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم".