بعملية خاطفة .. البيشمركة والقوات الفرنسية يقتلون 8 عناصر من داعش في طوزخورماتو

شفق نيوز/ شرعت قوات البيشمركة والقوات الفرنسية ضمن التحالف الدولي فجر اليوم الأربعاء بعملية عسكرية في قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه والذي يتبع إداريا محافظة صلاح الدين.

وأبلغ مصدر في قوات البيشمركة وكالة شفق نيوز، بأن عملية عسكرية مشتركة انطلقت في الساعة الثانية فجرا في منطقتي "زنانه ودواده" في قضاء الطوز بمساندة مروحيات التحالف الدولي.

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 8 عناصر من التنظيم المتشدد، وتدمير عجلتين، وثلاث دراجات نارية إضافة إلى مخابئ لداعش.

من جانبه قال قائد في البيشمركة إن :عملية نوعية انطلقت شرق طوز خرماتو شارك فيها فوج من اللواء الخاص التابع لقوات البيشمركة مع قوات فرنسية.

العملية قصف بالهاونات وطائرات لأوكار لتنظيم داعش في التلال الممتدة ما بين طوزخورماتو وأطراف قضاء داقوق جنوبي كركوك.

وتُعد بلدتي "زنانه وداوده" من المناطق الوعرة التي اتخذتها المجاميع المسلحة الإرهابية ملاذا لها لتنفيذ هجمات ضد المدنيين وقوات الشرطة والبيشمركة والآسايش في منطقة "كرميان" التابعة لإقليم كوردستان

وطوز خورماتو من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم، التي انسحبت منها قوات البيشمركة والآسايش بعد العملية العسكرية التي شنتها القوات العراقية إثر استفتاء الإستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان في أيلول/ديسمبر من العام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.