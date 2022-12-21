بعملية استمرت لخمسة أشهر.. أسايش السليمانية يحبط محاولة لإقامة "إمارة لداعش" في المدينة (صور)

شفق نيوز/ كشفت مديرية أسايش السليمانية، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لإقامة "إمارة" لتنظيم داعش في المدينة ومحيطها، مبينة أن عملية التقصي والملاحقة استمرت لخمسة أشهر.

وقال المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها عملية جمع المعلومات ومتابعة عناصر الخلية التي كانت تخطط لهذا الأمر استمرت لخمسة أشهر، تم خلالها "احباط خمس مؤامرات، وهزيمة إرهابيين لإنشاء إمارة إرهابيي داعش في السليمانية ومحيطها كما تم اعتقال 54 ارهابياً وقتل ثلاثة آخرين".

وبينت أن "من بين المعتقلين أمير الخلية وجميع المنظمين والاعضاء"، مشيرة الى ان "الإرهابيين كانوا ينوون الفرار من اقليم كوردستان الى مناطق اخرى".

واوضحت المديرية انه "بناء على معلومات استخباراتية وادلة دقيقة حصلنا عليها عن خمس مؤامرات ارهابية لعناصر داعش، حيث كانوا يخططون لبناء عدة مخابئ وقواعد عسكرية في السليمانية وتنفيذ اعمال ارهابية في المدن، اضافة الى توجه عدد من الارهابيين الى مناطق حوض حمرين، كما انه شيدوا مخبأً في منطقة سنگاو، ونفذوا عدة اعمال ارهابية".

وتابعت المديرية في بيانها "تم الكشف عن مؤامرة أخرى لإرهابيي داعش وتمكنا من إحباطها واعتقال المخططين لها وهم (مسار عبد، محسن عبد، بكر عبد، زيد عبد) وهم جميعاً أشقاء حاولوا الفرار من الاعتقال لكن الاسايش تمكنوا من القبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب بتاريخ 31 تشرين الاول/ نوفمبر الماضي".

وختمت المديرية بالقول "التحقيق في هذه القضية الأمنية مستمر ويتم متابعة المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها بشكل مكثف".