بعملية استخبارية في السليمانية.. تركيا تحيّد مسؤولة إيران في حزب العمال

شفق نيوز/ أعلن جهاز الاستخبارات التركي، يوم السبت، تحييد "صالحة آق بييق"، التي تسمى "مسؤولة إيران" في حزب العمال الكوردستاني، عبر عملية بمدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر أمنية قولها إن "جهاز الاستخبارات تلقى معلومات بوجود (آق بييق) الملقبة (نوجيان عمد) بمنطقة (بنجافين) على الحدود العراقية الإيرانية".

وبحسب المصادر، فبعد متابعتها من قبل العملاء الميدانيين للاستخبارات التركية، جرى تحييدها بعملية استهدفتها بشكل مباشر، بمدينة السليمانية، لافتة إلى أن "آق بييق" كانت تنشط في صفوف حزب العمال الكوردستاني منذ عام 1993.