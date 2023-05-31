بعمر 80 عاماً .. القبض على امرأة تمارس أعمال السحر في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، القاء القبض على امرأة مسنة تمارس أعمال السحر والشعوذة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتهمة ممارسة السحر وخداع المواطنين، القت مفارز مركز شرطة "أزمر" القبض على امرأة تبلغ 79 عاماً من العمر.

وأوضح البيان أنه بناءً على شكوى أحد المواطنين وبعد تلقي قرار من قاضي التحقيق تم القبض على تلك المتهمة، مشيرا إلى أنه وعند عملية إلقاء القبض وخلال تفتيش منزلها تم العثور على عدد من التعاويذ.

وأضاف البيان أن المتهمة تُدعى (ف، ج، ع) تبلغ من العمر 79 عاما وتم توقيفها بأمر قضائي والتحقيقات ماتزال مستمرة معها.