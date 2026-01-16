بعضها سجلت 10 درجات تحت الصفر.. المدن الكوردستانية تقضي أبرد ليلة شتوية

شفق نيوز- إقليم كوردستان

شهدت مدن إقليم كوردستان الليلة الماضية، موجة برد شديدة ترافقت مع رياح باردة وانخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث هبطت المؤشرات الحرارية إلى ما دون الصفر في معظم المناطق، لا سيما الجبلية والحدودية.

وبحسب أحدث البيانات المسجلة، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد سُجلت الليلة الماضية كإحدى أبرد ليالي فصل الشتاء الحالي في الإقليم، إذ انخفضت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن أبرد مناطق إقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية كانت كالتالي:

حاجي عمران: 10 درجات مئوية تحت الصفر، كأبرد منطقة في الإقليم.

بنجوين: 9 درجات تحت الصفر.

كاني ماسي: 8 درجات تحت الصفر.

ميرگسور وجومان: 6 درجات تحت الصفر.

ماوت: 5 درجات تحت الصفر.

سوران وبازيان: 4 درجات تحت الصفر.

قلعة دزة: 3 درجات تحت الصفر.

وفي مراكز المحافظات والمدن الرئيسية، انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر أو قربه، حيث سُجلت درجتان تحت الصفر في السليمانية وحلبجة، ودرجة واحدة تحت الصفر في دهوك، فيما بلغت صفر مئوي في أربيل، ودرجة مئوية واحدة في كركوك.

وامتدت موجة البرد لتشمل حتى المناطق الدافئة نسبياً، إذ تم تسجيل 3 درجات مئوية في كلار و4 درجات مئوية في خانقين.

وحذّر مختصون في الأرصاد الجوية من مخاطر تشكل الصقيع وتجمّد الطرق نتيجة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، داعين السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق الجبلية والخارجية.