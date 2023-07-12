بعد 9 سنوات.. الناجيتان الإيزيديتان في أحضان ذويهما ورئيس الاقليم يقطع تعهداً

شفق نيوز/ أعلن مكتب شؤون المختطفين والمختطفات الإيزيديين في إقليم كردستان، يوم الأربعاء، عن وصول الفتاتين المحررتين من تنظيم داعش إلى عائلتهما في محافظة دهوك لأول مرة منذ عام 2014.

وقال مدير المكتب حسين كورو، لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاتين اللتين وصلتا يوم أمس إلى قضاء سنجار بعد نقلهن من مخيم الهول السوري، وصلتا صباح اليوم إلى عائلتهما في محافظة دهوك".

وأوضح كيفية التوصل إلى الفتاتين بالقول "تلقينا معلومات قبل ثلاثة أشهر تفيد بأن الشقيقتين كانتا في موقع معين داخل الأراضي السورية، وقمنا بتشكيل فريق من المكتب لمتابعة الموضوع، وتمكن الفريق من الوصول إلى المكان وتحرير الفتاتين، ونقلهما إلى الأراضي العراقية".

وأضاف "عملية تحرير الفتاتين استغرقت ثلاثة اشهر بسبب اجراءات فنية وطبية"، مبينا ان "الفتاتين كانتا بحاجة الى اجراء فحص الحمض النووي (DNA) وذلك لفقدانهما الاب والام خلال اجتياح تنظيم داعش لسنجار، كما أجري لهما الفحص الطبي لكشف اقارب الفتاتين الايزديتين نظراً لكونهما كانتا صغيرتين حين اختطفهما عناصر تنظيم داعش".

وتابع كورو: "الفتاتان عند اختطافهما كانتا بعمر 6 سنوات و8 سنوات عام 2014"، مضيفا "ما يزال والد ووالدة الفتاتين مع عدد اخر من عائلتهما مفقودين".

وأكد كورو "رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، تعهد بتحرير جميع المختطفين الباقين بأيدي تنظيم داعش، وما زالت عملية البحث مستمرة من قبل المكتب للعثور على المختطف الأخيرين وتحريرهم".

ويوم أمس الثلاثاء، كشف حسين كورو، لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاتين كانتا في مخيم الهول السوري احداهما بعمر 15 عاماً والأخرى بعمر 17 عاماً، وهما من قرية صولاغ شرقي قضاء سنجار".

يذكر أن عدد الإيزيديين والايزيديات الذين تم تحريرهم حتى الآن من قبل مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في حكومة اقليم كوردستان من يد تنظيم داعش وصل الى 3570 شخصاً.