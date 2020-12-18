بعد 9 ايام .. وفاة متظاهر متأثرا بإصابته في محافظة السليمانية

شفق نيوز/ توفي احد المتظاهرين من قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية اليوم الجمعة متأثرا بإصابة بليغة تعرض لها خلال اعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وبحسب المعلومات فإن المتظاهر يُدعى "آكار جبار" وهو في مرحلة المراهقة من العمر قد فارق الحياة في وقت مبكر من صباح اليوم جراء شدة الجروح بسبب الاطلاقات النارية التي تلقها بجسده خلال التوترات التي حدثت بإحتجاجات القضاء قبل تسعة ايام.

وشهدت محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها قبل ايام تظاهرات احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.