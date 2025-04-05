بعد 7 سنوات من الإغلاق.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفتتح مقره في كركوك (صور)

شفق نيوز/ بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات، افتتح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، مقره الجديد لتنظيمات كركوك وكرميان، وذلك في حي عرفه وسط مدينة كركوك، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حفل الافتتاح شهد حضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم فاضل ميراني، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكمال كركوكي، عضو المكتب السياسي ونائب رئيس البرلمان العراقي، بالإضافة إلى محافظ أربيل أوميد خوشناو، ووزير التربية في حكومة إقليم كوردستان الآن حنه سعيد.

في المقابل، وقال هيوا أحمد مصطفى، مسؤول مكتب تنظيمات كركوك وكرميان خلال حفل الافتتاح: "نعلن اليوم، عودة الفرع إلى كركوك بشكل رسمي، وننقل تحيات وسلام الرئيس مسعود بارزاني إلى جميع مكونات كركوك دون استثناء".

ويأتي افتتاح هذا المقر بعد إغلاقه منذ أحداث 16 تشرين الأول/ أكتوبر التي شهدتها كركوك في عام 2017، حيث أُجبرت معظم مقرات الحزب على التوقف عن العمل في المحافظة.