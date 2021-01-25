بعد 6 سنوات من إغلاقه.. الديمقراطي الكوردستاني يعيد فتح مقرّه في كوباني

شفق نيوز/ أعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا "PDK-S" يوم الاثنين فتح مقرّه في مدينة كوباني ذات الأكثرية الكوردية في منطقة الإدارية الذاتية التي يقودها الكورد في شمال شرق سوريا.

وأعيد افتتاح المقر بحضور قيادات أحزاب وشخصيات سياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المدينة بعد نحو ست سنوات من الإغلاق بقرار من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بترخيص هذه المكاتب وهو ما رفضته أحزاب المجلس الوطني الكوردي.

وبهذا الصدد، قال القيادي في الحزب مصطفى قادر لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة افتتاح مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكوردي تأتي كخطوة أولية للتفاهم بين أحزاب المجلس والإدارة الذاتية بعد التقدم بخطوات إيجابية في المرحلتين الأولى والثانية من الحوار الكوردي - الكوردي".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا يأمل بنجاح هذا الحوار، والذي قطع أشواطاً جيدة وأنّهم سيباشرون نشاطاتهم وعملهم السياسي في المدينة إلى جانب الأحزاب الأخرى في المجلس الوطني الكوردي".

وألقيت خلال المناسبة عدة كلمات للأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع المدني عبروا من خلالها عن آمالهم بنجاح الحوار الكوردي - الكوردي ووصوله إلى صيغة موحدة وتفاهم مشترك حول مصير كورد سوريا وتمثيلهم في المحافل الدولية القادمة لتثبيت حقوق الشعب الكوردي في الدستور الجديد المرتقب لسوريا.