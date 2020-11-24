سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد 6 سنوات من أسر داعش.. نسرين الايزيدية تعانق ذويها في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-24T11:03:36+0000
بعد 6 سنوات من أسر داعش.. نسرين الايزيدية تعانق ذويها في دهوك

شفق نيوز/ أعلن في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، وصول مختطفة إيزيدية بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد 6 سنوات من الأسر.

وقال جهور علي وكيل أمير الايزديين لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفتاة المحررة نسرين ابراهيم وصلت اليوم الى دهوك من معبر فيشخابور الحدودي غربي دهوك".

وأشار إلى ان "الفتاة المحررة من اهالي قرية كوجو جنوبي سنجار اختطفت من قبل تنظيم داعش قبل 6 سنوات لتستقر في مخيم الهول بسوريا".

وأوضح وكيل الأمير؛ ان "البيت الايزيدي تعرف على الفتاة وتم تحريرها قبل ثلاثة أيام وهي تستقر الآن مع ذويها في مخيم قاديا بمحافظة دهوك".

يذكر ان تنظيم داعش اجتاح مناطق الايزيديين في قضاء سنجار في العام 2014، حيث قام التنظيم باختطاف وقتل أكثر من ستة الاف ايزدي من الاطفال والنساء والشباب والشيوخ، فيما نزح أكثر من 300 ألف ايزيدي الى اقليم كوردستان.

related

مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار

Date: 2020-08-26 18:24:45
مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار

مسرور بارزاني: الايزيديون جزء أصيل من الكورد وسنبذل كل المساعي لتقليل معاناتهم

Date: 2019-08-03 12:44:24
مسرور بارزاني: الايزيديون جزء أصيل من الكورد وسنبذل كل المساعي لتقليل معاناتهم

في ذكرى الإبادة.. تحميل بغداد مسؤولية "فوضى السلاح" في سنجار

Date: 2020-08-03 09:31:29
في ذكرى الإبادة.. تحميل بغداد مسؤولية "فوضى السلاح" في سنجار

اقليم كوردستان: لا يزال أكثر من 2800 مختطف ايزيدي بقبضة تنظيم داعش

Date: 2019-11-18 12:12:59
اقليم كوردستان: لا يزال أكثر من 2800 مختطف ايزيدي بقبضة تنظيم داعش

نقل رفات 138 كوردياً آيزيدياً الى بغداد

Date: 2019-05-29 19:54:33
نقل رفات 138 كوردياً آيزيدياً الى بغداد

برلمان كوردستان يعقد جلسة للمصادقة على تحديد يوم لذكرى إبادة الايزيديين

Date: 2019-07-30 14:23:35
برلمان كوردستان يعقد جلسة للمصادقة على تحديد يوم لذكرى إبادة الايزيديين

رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين

Date: 2019-08-03 10:28:40
رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين

ممثل الأيزيديين في البرلمان: سنجار هو القضاء العراقي الوحيد الذي يشكو الازدواجية

Date: 2020-08-03 08:46:36
ممثل الأيزيديين في البرلمان: سنجار هو القضاء العراقي الوحيد الذي يشكو الازدواجية