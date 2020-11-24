بعد 6 سنوات من أسر داعش.. نسرين الايزيدية تعانق ذويها في دهوك

شفق نيوز/ أعلن في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، وصول مختطفة إيزيدية بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد 6 سنوات من الأسر.

وقال جهور علي وكيل أمير الايزديين لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفتاة المحررة نسرين ابراهيم وصلت اليوم الى دهوك من معبر فيشخابور الحدودي غربي دهوك".

وأشار إلى ان "الفتاة المحررة من اهالي قرية كوجو جنوبي سنجار اختطفت من قبل تنظيم داعش قبل 6 سنوات لتستقر في مخيم الهول بسوريا".

وأوضح وكيل الأمير؛ ان "البيت الايزيدي تعرف على الفتاة وتم تحريرها قبل ثلاثة أيام وهي تستقر الآن مع ذويها في مخيم قاديا بمحافظة دهوك".

يذكر ان تنظيم داعش اجتاح مناطق الايزيديين في قضاء سنجار في العام 2014، حيث قام التنظيم باختطاف وقتل أكثر من ستة الاف ايزدي من الاطفال والنساء والشباب والشيوخ، فيما نزح أكثر من 300 ألف ايزيدي الى اقليم كوردستان.