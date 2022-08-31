بعد 5 سنوات.. القبض على شاب بنى منزلاً في السليمانية وذووه يتحدثون

شفق نيوز / تجمع أقارب شاب اعتقل لمدة 37 يومًا، لقيامه ببناء منزل في منطقة (خانوي نايلون شينگان) وقالوا إن ابنهم أجبر على بناء المنزل بسبب الفقر ونقص المال.

وقال ستار رمضان، والد زوجة الرجل الذي اعتقل بتهمة بناء منازل في المنطقة، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، وحضرته وكالة شفق نيوز إن الأشخاص الذين بنوا منازل في المنطقة هم جميعهم فقراء وهنالك حوالي 600 منزل آخر في الحي، ولم يتم اعتقال أحد منهم".

وأضاف رمضان، أن "المنازل تم بناؤها عام 2017، وحالياً تقدمت البلدية بشكوى ضد ابننا بتهمة التعدى على ممتلكات عامة، بينما يوجد"، مردفاً بالقول: "ابننا المعتقل وجميع سكان هذا الحي فقراء ولن يعيشوا في غرفتين في منزل طيني ما لم يضطروا لذلك".

وأشار إلى أن "ابننا المحتجز منذ أكثر من شهر، لم يكن لديه عمل لاستئجار منزل، وإن هُدم منزله، ستخرج زوجته وطفليه إلى الشوارع".

وبين أن "احتلال آلاف الأمتار من الارضي في السليمانية جرت ولا أحد مسؤول عن ذلك، لكنهم الآن يخلقون الأعذار لابننا قائلين إن عليه إما هدم المنزل أو إلقاء القبض عليه لأنه رفض هدم منزله"، حسب قوله.

وتم التعدي على آلاف الأمتار من الأراضي في مناطق مختلفة من محافظة السليمانية، كما يقول المسؤولون، حيث أكدت رئيسة بلدية السليمانية مؤخرًا في مؤتمر صحفي السيطرة عليها من قبل ما اسمتهم بـ"مافيات".

وقالت رئيسة بلدية السليمانية ليلى علي، يوم (16 أب 2022) في مؤتمر صحفي: "لوحظت مؤخراً بعض الظواهر الغريبة والقبيحة التي تهدد حقًا ممتلكات الدولة والمواطنين، فقد أصبح هنالك مافيات للأراضي الباهظة والقصور والمنازل".