بعد 41 يوما من صفر وفيات.. وفاة مصاب بالكورونا وتراجع في أعداد المصابين

شفق نيوز/ بعد أكثر من أربعين يوما من عدم تسجيل أية حالة وفاة، أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن وفاة مصاب واحد واصابة 17 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1752 فحصا، أسفرت عن اكتشاف 18 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان.

وأضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 14 مصابا الشفاء من المرض بعد تلقي العلاج اللازم، مؤكدا تسجيل وفاة مصاب واحد بعد 41 يوما من عدم تسجيل الوفيات.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في إقليم كوردستان بـ21871 شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت مختبرات الوزارة 4262423 فحصا، أسفرت عن اكتشاف 438495 اصابة، اكتسب 430654 مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي 390 مصابا تحت العناية الصحية، مع ارتفاع العدد التراكمي للوفيات الى 7451 شخصا في جميع مناطق إقليم كوردستان.