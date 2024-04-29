بعد 40 يوماً.. بلدية دهوك تواصل رفض مخلفات السيول (صور)

شفق نيوز/ تواصل الفرق البلدية في دهوك رفع الأنقاض والمخلفات التي تسببت بها سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة خلال الشهر الماضي، وأدت إلى انهيار العشرات من المنازل وألحقت أضراراً مادية جسيمة بالممتلكات.

وقال المسؤول الإعلامي في بلدية دهوك إسماعيل مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن "جهود الفرق المتخصصة بعمليات هدم المنازل التي تضررت بسبب الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة في يوم 19 آذار/ مارس الماضي، ما زالت متواصلة".

وأكد أن "عمليات الهدم بدأت منذ عدة أيام حيث تم هدم 30 منزلاً من أصل 150، والتي تقع على ضفاف نهر هشكرو".

وأوضح أن "حكومة إقليم كوردستان قامت مسبقاً بتعويض أصحاب هذه المنازل حيث منحت كل واحد منهم شقة سكنية ومبلغاً مالياً، كما أن الحكومة المحلية لديها خطة لتنظيف ضفاف نهر هشكرو واستغلالها لأغراض سياحية".

وشهدت محافظة دهوك هذا العام موجة غزيرة من الأمطار كان آخرها في 19 من شهر آذار/ مارس الماضي حيث اجتاحت المنطقة سلسلة من الفيضانات والسيول مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وتدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.