بعد 4 ساعات.. نسبة المشاركة بالانتخابات في دهوك 12% (صور)

شفق نيوز- دهوك

كشف مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، ان نسبة المشاركة حتى الان تبلغ 12%، فيما دعا المحافظ من جانبه المواطنين إلى المشاركة الفاعلة.

وقال خالد عباس، مدير مكتب دهوك في مفوضية الانتخابات، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في التصويت بمحافظة دهوك حتى الان بلغت 12%".

وأضاف أن "هذه النسبة ما تزال منخفضة ولا تواكب طموحات المفوضية"، داعيا الناخبين الى "التوجه نحو صناديق الاقتراع والادلاء باصواتهم لاختيار ممثليهم".

وتابع أن "العملية الانتخابية تسير بشكل سليم ومنظم دون تسجيل اي خروقات امنية"، موضحا أن "بعض الاجهزة الانتخابية شهدت مشاكل فنية بسيطة وتمت معالجتها في حينها".

من جانبه، دعا محافظ دهوك علي تتر، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، سكان المحافظة الى "المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب العراقي".

وبين أن "المشاركة الفاعلة تسهم في رسم سياسة العراق المستقبلية وضمان حقوق المواطنين".

يذكر أن حوالي 723 ألف ناخب لهم الحق بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي في محافظة دهوك، موزعين على 278 مركزا انتخابيا.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.