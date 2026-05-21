بعد 3 أشهر عمل.. موظفون في كرميان استلموا راتب شهر واحد

كشف مصدر في إدارة صحة إدارة كرميان، يوم الخميس، أن 28 موظفاً يعملون في قسم العناية المركزة بمستشفى كلار العام، لم يتسلموا سوى راتب شهر واحد رغم مرور ثلاثة أشهر على مباشرتهم العمل بعقود مؤقتة.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "الموظفين تم التعاقد معهم للعمل في قسم العناية المركزة، وقد تسلموا حتى الآن راتب شهر واحد فقط، فيما تُبذل جهود لتأمين صرف بقية مستحقاتهم المالية".

وأوضح المصدر أن "هؤلاء الموظفين جرى التعاقد معهم من قبل الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني، كما أن رواتبهم تُؤمَّن من قبل الجهة ذاتها".

وأضاف أن "هناك مساع حالية لتوفير الرواتب المتأخرة، والعمل مستقبلاً على صرفها في مواعيدها المحددة دون تأخير".