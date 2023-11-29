بعد 27 عاماً و400 إصدار .. إقامة مهرجان ثقافي في أربيل احتفاءً بمجلة "رامان"

شفق نيوز/ أقامت مؤسسة "رامان" للطبع والنشر والثقافة، يوم الأربعاء، مهرجانها الأول احتفاء بمجلتها وذلك بعد 27 عاماً على صدورها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، المؤسسة اقامت المهرجان بمشاركة الكتاب والادباء والناقدين من كوردستان والعراق وإيران وتركيا وسوريا.

واضاف ان المهرجان الذي يستمر على مدار يومين يأتي بعد 27 سنة على تأسيس مجلة "رامان"، وصدور أكثر من 400 عدد مطبوع منها.

من جانبه قال رئيس تحرير مجلة رامان آزاد عبد الواحد خلال المهرجان الذي حضره مراسلنا، إن "هذه المجلة هي أول مجلة ثقافية ادبية تدوم لـ27 عاماً".