بعد 27 ساعة من النيران.. السيطرة على حريق معمل أسفلت في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، السيطرة الكاملة على حريق التهم معملاً في ناحية عربت، أمس الأربعاء، فيما بيّن المحافظ أن طبيعة الحادث كانت سبباً في تأخير عملية إخماده.

ونشب الحريق في مصنع للأسفلت في ناحية عربت في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء وقد تم السيطرة عليه بعد مرور 27 ساعة.

وقال العميد ديار إبراهيم مدير مديرية الدفاع المدني في السليمانية في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق تسبب بمصرع شخصين وأصابة اثنين آخرين أحدهما في حالة حرجة".

وأضاف أن "جميع فرق الدفاع المدني وصلت مكان الحادث مع بداية الحريق الذي التهم الخزانات الثلاثة بسبب سوء استخدام أحد العاملين في المعمل"، مشيرا إلى أن "الحريق تم السيطرة عليه بصورة كاملة صباح اليوم بسبب وجود أكثر من مادة قابلة للاشتعال في تلك الخزانات".

وعن الأضرار التي سببها الحريق بيّن مدير الدفاع المدني أن "الأضرار انحصرت فقط بمكان الخزانات وفرق الدفاع المدني لم تفسح للحريق بالانتشار إلى أقسام المعمل".

وطالب ابراهيم بـ"اتباع إجراءات السلامة في مواقع العمل وذلك لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث الكبيرة"، مؤكدا ان "المعمل الان بسلامة ولا توجد مخاطر تؤثر على عمله".

من جهته أكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "طبيعة الحادث كانت سبباً في تأخير عملية اخماده لأن المواد المشتعلة كانت تتفاعل مع المياه وخصوصاً بعدما تساقط الامطار ازداد حجم الاشتعال والحريق الذي خلف غاز "LPG" وهذا الغاز يسبب دخاناً كثيفاً"، مؤكدا على "ضرورة اتباع مقومات السلامة في مثل هذه الأماكن التي توجد فيها مثل هذه المواد سريعة الاشتعال".

وبحسب التقديرات الأولية، بلغت الأضرار الناجمة عن الحريق نحو 10 ملايين دولار، ونظراً لحجم الحادث، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين عنه.