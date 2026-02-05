بعد 14 عامًا.. القنصلية الأميركية في أربيل تخلي مقرها السابق في عنكاوا

شفق نيوز- أربيل

أعلنت القنصلية الأميركية في أربيل، يوم الخميس، عن تسليم المبنى القديم إلى حكومة كوردستان، بعد انتقالها للمبنى الجديد على طريق أربيل-بيرمام.

وأقيم حفل التسليم بين القنصلية الأميركية ونباز عبد الحميد، القائم بأعمال محافظ عنكاوا.

ومنذ افتتاح القنصلية الأميركية في أربيل عام 2012، أُغلقت أكثر من 15 شارعًا في البلدة أمام المواطنين، ولم يتمكن أي مواطن أو من سكان عنكاوا من المرور عبر هذه الشوارع لأي غرض.

إلا أن القنصلية الأميريكية العامة في أربيل أعلنت مساء اليوم، إخلاء المبنى بالكامل وتسليمه إلى الحكومة ومالكيه.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جرت مراسم افتتاح مبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل، بحضور رسمي، حيث أكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال كلمته في الافتتاح على العلاقة المتينة بين الإقليم والولايات المتحدة، والشراكة الكبيرة بينهما، وذلك خلال افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الأميركية في أربيل، والذي يعد أكبر مبنى قنصلي.