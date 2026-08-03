بعد 12 عاماً على الإبادة.. إنقاذ 3595 مختطفاً إيزيدياً والبحث مستمر عن 2500 مفقود

شفق نيوز- دهوك

كشف مدير مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان حسين القائدي، يوم الاثنين، عن إنقاذ 3595 مختطفاً إيزيدياً منذ اجتياح تنظيم "داعش" لقضاء سنجار عام 2014، فيما لا يزال نحو 2500 شخص في عداد المفقودين، مؤكداً استمرار عمليات البحث والإنقاذ حتى الوصول إلى آخر مختطف.

وقال القائدي، لوكالة شفق نيوز، إن عدد المختطفين الإيزيديين منذ بداية الإبادة الجماعية بلغ 6417 شخصاً، مبيناً أن مكتب إنقاذ المختطفين أُنشئ بتوجيه من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بهدف متابعة ملف المختطفين والبحث عنهم وإنقاذهم.

وأضاف أن توجيهات رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني تقضي بمواصلة عمل المكتب حتى إنقاذ آخر مختطف، مشيراً إلى أن أماكن احتجاز المختطفين كانت تتغير باستمرار مع تنقل عوائل عناصر تنظيم داعش، الأمر الذي صعّب الوصول إليهم، إلا أن المكتب يواصل عمله وفق آليات وخطط معدة مسبقاً، ويتعامل مع أي معلومات جديدة فور ورودها.

وأكد القائدي أن التطورات التي شهدتها سوريا لم توقف جهود المكتب، موضحاً أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة كلما توفرت معلومات يمكن أن تقود إلى الوصول للمفقودين.

وفي جانب الدعم الإنساني، أوضح أن حكومة إقليم كوردستان وفرت منذ بداية الإبادة الجماعية برامج للدعم والرعاية النفسية للناجين بإشراف محافظة دهوك، استفاد منها أكثر من ألف شخص.

وأضاف أن حكومة الإقليم نسقت مع ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية عام 2015 لنقل أكثر من ألف ناجٍ إلى ألمانيا لتلقي العلاج، كما عمل المكتب على توفير السكن للناجين داخل المخيمات وخارجها، وتأمين احتياجاتهم المعيشية، واستكمال وثائقهم الرسمية، بما في ذلك إصدار الهويات وجوازات السفر.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تواصل صرف المنحة المالية الشهرية المخصصة للناجين، مؤكداً أنها لاقت ارتياحاً واسعاً بين المستفيدين.

ويصادف اليوم الذكرى الثانية عشرة لاجتياح تنظيم "داعش" مناطق الإيزيديين في قضاء سنجار في الثالث من آب/أغسطس 2014، وهي الجريمة التي أسفرت عن مقتل واختطاف آلاف المدنيين وتهجير مئات الآلاف، فيما لا يزال آلاف المختطفين مجهولي المصير رغم مرور 12 عاماً، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.