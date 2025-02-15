بعد 11 سنة من الاختطاف .. إقليم كوردستان يعلن تحرير فتاة ايزيدية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان، يوم السبت، تحرير فتاة إيزيدية من قبضة تنظيم "داعش"، بعد مرور 11 سنة على اختطافها.

وقال مدير الدائرة، حسين قائدي، في لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة التي تنحدر من قضاء سنجار، تم العثور عليها في إحدى الدول المجاورة للعراق، حيث تم استقبالها اليوم من قبل المكتب المختص في إقليم كوردستان".

وأشار قائدي، إلى أن "جهود المكتب مستمرة دون انقطاع لإنقاذ ما تبقى من المختطفين لدى التنظيم الإرهابي"، مضيفاً أن "عدد الناجين الذين تم تحريرهم حتى الآن بلغ 3,585 آلاف، في حين لا يزال مصير أكثر من 2,500 آخرين مجهولاً".

وفي 15 أغسطس/ آب في العام 2014 حاصر عناصر تنظيم "داعش" قرية "كوجو" جنوب غرب سنجار وقتلوا المئات من الرجال وسبوا النساء في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.

وتشير التقديرات إلى أن تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 6,400 امرأة وطفل إيزيدي، اذ تم استعباد النساء والفتيات في ذاك الوقت، بينما تم تجنيد بعض الأطفال قسراً كمقاتلين في صفوف التنظيم.