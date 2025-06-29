بعد 11 سنة من الاختطاف.. تحرير شاب إيزيدي من قبضة داعش وعودته إلى اقليم كوردستان

شفق نيوز - دهوك

أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين حسين قائدي، يوم الأحد، تحرير شاب من قبضة تنظيم داعش بعد مرور 11 سنة على اختطافه.

وقال قائدي في تصريح أدلى به للصحفيين، إنه تم إنقاذ شاب كوردي إيزيدي اخر يدعى (روند نايف حميد) من قبضة داعش واعادته الى عائلته يوم الأحد 29-06-2015.

وأوضح أن هذا الشاب هو أول فرد في أُسرته المكونة من ثمانية أفراد الذي سيتم الكشف عن مصيره، لأن باقي أفراد الاسرة قد تم اختطافهم على يد داعش ومصيرهم لا يزال مجهولاً"، مردفا بالقول إن "77 شخصاً من عشيرة (روند) تم اختطافهم، وتم انقاذ 38 فرداً لغاية الآن".

و"روند"، من سكان قرية خانصور في قضاء سنجار، يبلغ من العمر حاليا نحو 18 عامًا، وكان عمره سبع سنوات فقط عندما اختُطف، وقال مسؤول المكتب، إنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود الشاب في قرية قرب الرقة بسوريا، اتُّخذت جميع الإجراءات اللازمة على الفور، وتم تحرير في وقت قياسي".

كما أشار قائدي، إلى أنه "لغاية الآن تم تحرير ما مجموعه 3589 إيزيدياً من قبضة التنظيم المتشدد".