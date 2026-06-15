بعد 10 سنوات.. ناحية في دهوك تسمح لسكان قرى حدودية بزيارتها

شفق نيوز- دهوك

أعلنت إدارة ناحية دركار التابعة لادارة زاخو المستقلة، يوم الاثنين، السماح لسكان عدد من القرى الحدودية بزيارة قراهم بعد نحو 10 سنوات من المنع بسبب الأوضاع الأمنية والتوترات التي شهدتها المنطقة جراء المواجهات بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

وقال مدير ناحية دركار جوهر محمد لوكالة شفق نيوز، إن القرار شمل ما بين 9 و10 قرى ضمن حدود الناحية اضافة الى عدد من القرى التابعة لقضاء باتيفا.

وأضاف محمد، أن المواطنين سيتمكنون من زيارة قراهم يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأوضح، أن الادارة المحلية نسقت مع ممثلي القرى والمخاتير قبل تنفيذ القرار وتم ابلاغ الاهالي بالتعليمات اللازمة وخصوصا ما يتعلق بـ "مخاطر" الألغام والمخلفات الحربية المحتملة في المناطق التي بقيت مغلقة لسنوات طويلة.

وفي السياق ذاته، قال مختار قرية كشان هاشم كشاني، إن سكان القرى الحدودية الممتدة من وادي (بزاخا) وحتى (نزور)، عانوا لسنوات طويلة من عدم تمكنهم من الوصول الى قراهم بعد التوغل العسكري التركي داخل مناطقهم.

وأشار إلى أن عشرات العائلات حرمت من زيارة قراها الممتدة من (وادي بزاخا) وحتى (نزور).

وأوضح كشاني، أن أهالي 13 قرية حصلوا هذا العام على موافقة لزيارة قراهم بعد أعوام من الانتظار وإلغاء قرارات مماثلة في سنوات سابقة، حيث أن بعض القرى كانت شبه مغلقة أمام سكانها طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن عدداً من القرى ما زالت خارج نطاق الزيارة بسبب حجم الأضرار التي لحقت بها، لافتاً الى أن قرى مثل (سيلي وايك مالي ونزور) تعرضت للخراب ولم تعد صالحة للسكن بسبب القصف والاشتباكات المسلحة، فيما يقصدها السكان حاليا فقط لتفقد أراضيهم.

وجاءت هذه الخطوة، في ظل تحسن الأوضاع الامنية في المنطقة عقب اعلان وقف اطلاق النار والهدنة بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني الامر الذي أسهم في تسهيل وصول السكان الى قراهم بعد سنوات من المنع.