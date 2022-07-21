بعد يوم من "مجزرة زاخو".. طائرات تركية تقصف دهوك مجدداً

شفق نيوز / أفاد شهود عيان في دهوك، مساء اليوم الخميس، بأن طائرات تركية قصفت مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني، شمالي المحافظة.

وأبلغ أحد الشهود، وكالة شفق نيوز، أن "المواقع العمالية، التي تعرضت للقصف، تقع ضمن سلسلة جبال متين المطلة على قرية كوهرزي التابعة لقضاء العمادية".

وأضاف أن "أعمدة الدخان تتصاعد الآن، من الموقع الذي تعرض للقصف".

ظهر يوم أمس الأربعاء قصفت مدفعية الجيش التركي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو التابعة لمحافظة دهوك، وأسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجراح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي الذي استهدف مصيف برخ في منطقة زاخو ضمن محافظة دهوك، بإقليم كوردستان.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح يوم الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.

وجرت المراسم في مطار أربيل الدولي الذي استقبل جثامين الضحايا القادمة من دهوك وفي الوقت ذاته سيقوم بتوديعها ليتم نقلها إلى مطار بغداد الدولي لتسليمها إلى ذويهم.

وقام الرئيس نيجيرفان بارزاني، وكذلك ممثل عن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئاسة برلمان كوردستان، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بوضع أكاليل من الزهور على المنصة التي تضم جثامين تسع ضحايا.

وبعد ذلك استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جثامين الضحايا، حيث تقدّم مراسم التشييع الرسمي التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين.